Podiumplek voor Haagse Daniël (15) in Frans Formule 4-kampioenschap

,,Hoewel ik honger heb naar meer, is het een solide start om op voort te bouwen voor de rest van het kampioenschap”, zegt hij trots. ,,Het seizoen 2020 heeft me goed voorbereid om in 2021 aan de top te presteren en ik voel me nu één met mijn auto.”

Vastbesloten

In het eerste onderdeel van het raceweekend finishte hij dus als derde en daarmee had hij zijn eerste podiumplek te pakken. Bij het tweede onderdeel slaagde hij erin om drie posities op te schuiven. ,,Van P8 naar P5.”



Toch verliep niet alles zonder problemen. Tijdens het derde onderdeel had hij minder geluk. Na een goede start, van P5 naar P3, raakte hij ingeklemd tussen twee andere auto’s, beschadigde zijn voorvleugel en moest hij helaas opgeven. Maar hij heeft goede moed en is vastbesloten om nog betere resultaten te behalen in het volgende raceweekend in Magny-Cours begin mei.