Poepen onder douche scheelt nog meer water

column Waar wij aan het kloten zijn met radiatorfo­lie heeft Poetin in amper een maand een heel land geïsoleerd

Mijn pa (89) is een paar jaar geleden naar een taxatiedag van het tv-programma Tussen Kunst en Kitsch gegaan. In het World Forum. Hij heeft geen idee waar dat is, maar als ik zeg ‘Congresgebouw’ dan weet hij het weer. Pa had iets op zolder gevonden en had het in de boodschappentrolley gepropt.

2 april