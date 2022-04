Poes Tess verloor haar kittens, maar was niet veel later toch moeder van acht baby’s: ‘Match made in heaven’

Bij de Dierenambulance Den Haag kwam begin vorige week een melding binnen van een poes die aan het bevallen was in een voortuin. De bewoners maakten zich zorgen om het dier en schakelden hulp in. De poes bleek één overleden kitten in haar buik te hebben en één in het geboortekanaal.

,,Er is direct een spoedoperatie uitgevoerd”, legt een woordvoerder uit. ,,Verschrikkelijk voor een moederpoes om buiten in een onveilige omgeving te moeten bevallen en ook nog kittens te verliezen. Een zwangere poes hoort ook niet op straat te lopen.”

Intensieve zorg

Het komt vaak voor dat poezen die niet gesteriliseerd zijn buiten rondlopen en onverwachts een nestje krijgen. Zo werd, de avond voor de vondst van de bevallende poes in de voortuin, ook een moederloos katje aangetroffen in het werkgebied van de Haagse dierenambulance. ,,Het was nog niet eens halverwege april en er werd al een pasgeboren kitten gevonden, met zijn oogjes nog gesloten en vermoedelijk pas een dag oud.”

Het jonge dier werd naar de dierenarts gebracht die het beestje heeft opgevangen voor de eerste intensieve zorg. De politie zocht verder naar broertjes en zusjes. ,,Die vonden ze later die nacht. De kittens zijn direct met elkaar herenigd. Van de moederpoes was helaas geen spoor te bekennen.”

Quote Tess geeft comfort en troost, maar niet voldoende melk Woordvoerder Dierenambulance Den Haag

De dierenambulance had dus ineens een moederloos nest van in totaal acht katjes en een poes die net haar kittens was verloren. ,,In overleg met de dierenarts hebben we besloten om de moederpoes, die wij Tess genoemd hebben, te koppelen aan de acht weeskittens. Dit bleek een match made in heaven.” De geschrokken poes kon haar ogen niet geloven en accepteerde de kittens vrijwel direct als die van haarzelf.

De jonkies zijn wel erg zwak en hebben allemaal ondergewicht. ,,Tess geeft comfort en troost, maar niet voldoende melk.” De medewerkers zijn dag en nacht bezig met flessen in de hoop dat ze aansterken. Toch bestaat de kans dat niet alle kittens het gaan redden. ,,Wij hopen natuurlijk met heel ons hart dat we Tess en de kittens door dit avontuur kunnen slepen, maar niks is nog zeker op dit moment.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.