Poesje Parona zoekt speelmaatje(s)

Vriendin Yuki Kempees ontving ‘gestoorde’ haatberich­ten na delen van mishande­lings­ver­haal

Yuki Kempees heeft zich verbaasd over de haatberichten die zijn vriendin Lizzy van der Ligt ontving na de brute mishandeling in Den Haag. De influencer was vrijdagnacht na het stappen op weg naar haar ouderlijk huis toen het vreselijk misging. Lizzy deelde het verhaal op haar Instagram en dat leverde veel haatreacties op, geeft vriend Yuki nu te kennen. ‘Ik ben de afgelopen dagen in constante verbazing gevallen.’