Poetins luis in de pels

Het aanvragen van een interview gaat niet altijd van een leien dakje. Maar in het geval van Pussy Riot is het helemaal een doolhof van afspraken, afzeggingen en vaagheden. Uiteindelijk komt het er toch van. Via Telegram Messenger, een dienst die versleutelde en zelfvernietigende berichten verstuurt.



Maria 'Masha' Alyokhina weet dat al haar bewegingen en uitlatingen door Moskou op de voet worden gevolgd. Alyokhina is een van de kopstukken van het Russische collectief Pussy Riot. Aanvankelijk geafficheerd als een punkrockband, maar in werkelijkheid zich steeds nadrukkelijker profilerend als provocatieve protestbeweging tegen president Poetin. Feminisme en homorechten nemen ze in hun boodschap mee.