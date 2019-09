Poging om wereldrecord Macarena-dansen te verbreken met Gerard Ekdom op Scheveningse strand

Student kan kamer in Delft en Den Haag wel vergeten

Het nieuwe studiejaar gaat vandaag van start, maar veel studenten zullen noodgedwongen moeten pendelen tussen hun ouderlijk huis en met name Delft en Den Haag. Er is in deze steden bijna geen kamer meer te krijgen. Delft komt 3000 studentenwoningen tekort.