Poging tot plofkraak bij geldautomaat winkelcentrum In de Bogaard

Twee verdachten van mislukte plofkraak in Rijswijk op camera vastgelegd

19 november De politie toont vandaag beelden van de verdachten van een mislukte plofkraak op een parkeerautomaat in winkelcentrum In de Boogaard in Rijswijk. Ook het vluchtvoertuig, een gereedstaande scooter of brommer, komt in beeld.