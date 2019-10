Polen naar de stembus, urenlange rijen bij ambassade

In Polen worden vandaag parlementsverkiezingen gehouden. Sinds 2007 is het voor Poolse inwoners ook mogelijk om hun stem hiervoor uit te brengen als zij in Nederland wonen. Ze moeten dan alleen wel even langs de ambassade. Naar alle waarschijnlijkheid wint de partij PiS de verkiezingen vandaag, zij zijn op dit moment al de enige partij in de regering.