Politica weigert hand te geven: ‘Dit is provocatie’

,,Dit is ongekend in een Nederlandse raadzaal’’, zegt raadslid Pieter Grinwis van ChristenUnie/ SGP. ,,Handen schudden behoort tot de normale omgangsvormen in ons land. Wie mannen weigert een hand te geven is wat mij betreft moedwillig aan het provoceren.’’



Ook andere partijen nemen aanstoot aan de onwil van moslima Liesbeth Hofman. ,,Idioot gedrag’’, noemt VVD’er Frans de Graaf het. De Haagse PVV is zeker zo stellig: ,,Misschien kunnen we haar in Saoedi Arabië installeren’’, aldus fractieleider Sebastiaan Kruis vorige week.



Hofman werd afgelopen donderdag beëdigd in de gemeenteraad. Daardoor is ze nu officieel fractieveregenwoordiger voor de Partij van de Eenheid, die wordt geleid door haar man Arnoud van Doorn. Hofman heeft zich net als hij tot de islam bekeerd. Vlak voordat het fractielid door haar collega’s in de raad zou worden gefeliciteerd liet fractieleider Van Doorn namens haar weten dat ze mannen liever niet de hand schudt. ,,Aangezien de raad respect, tolerantie en inclusiviteit hoog in het vaandel heeft staan, ga ik ervan uit dat dit geen enkel probleem is’’, zei hij.



Maar een deel van de gemeenteraad had daar wel moeite mee. Uit protest bleven onder meer raadsleden Frans de Graaf, Pieter Grinwis en Sebastiaan Kruis zitten bij het felicitatierondje. ,,Die dame kiest ervoor mannen de hand te weigeren, daarom heb ik - en met mij andere raadsleden - besloten om haar maar niet te feliciteren’’, zegt De Graaf.