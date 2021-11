Politici? De macht wordt heden ten dage uitgeoefend door een geheel andere beroepsgroep

Gewelddadi­ge beroving op Haagse Nunspeet­laan: ‘Slachtof­fer heeft een knal voor zijn kop gehad’

Op de Nunspeetlaan in Den Haag heeft maandagavond een gewelddadige beroving plaatsgevonden. De politie is in verband met de beroving op zoek naar een jongen, die in de richting van de Dierenselaan is weggefietst.

8 november