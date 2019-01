Politici geschokt na explosie in Laak

Burgemeester Pauline Krikke noemt de impact van de klap ‘enorm’. Wat wel duidelijk is, is dat mensen, hun huizen en hun bezittingen getroffen zijn. Dat is voor direct betrokkenen verschrikkelijk.” Ze vraagt om ruimte voor de toegesnelde hulpdiensten. ,,Zij zetten zich nu hard in om de zorg te verlenen die nodig is. Zij moeten daarvoor de ruimte krijgen.”



Arjen Kapteijns (GroenLinks) wenst alle slachtoffers sterkte. Hij hoopt op een goede afloop. ,,Heb zelf in de jaren negentig in de Jan van der Heijdenstraat gewoond, ik ken het daar goed.” Ook Martijn Balster van de PvdA heeft veel met Laak. Hij noemt de wijk ‘zijn oude buurt’. ,,Dat Laak dit u weer moet treffen”, zegt hij. Hij hoopt dat er geen dodelijke slachtoffers zijn.