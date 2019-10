Politici in Den Haag zien nieuwe boerenacties met lede ogen aan: ‘Acties leggen het verkeer in de regio lam’

,,Het vuurtje dat nu opgelaaid is, houden we brandend’’, zegt Micha Bouwer strijdlustig. Hij is van Farmers Defence Force, dat het boerenprotest organiseerde. En de protestbeweging overweegt nieuwe acties op te voeren in Den Haag. Politici alhier zien dat na woensdag met lede ogen aan. Dat boeren met hun tractoren de binnenstad binnenglipten, met hun tractoren over voetgangersgebied denderden en de trambaan blokkeerden, is hun behoorlijk in het verkeerde keelgat geschoten.