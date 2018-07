Politici: 'Politiepaarden moeten in Den Haag blijven'

,,Als je in Rotterdam een of twee uur over hebt, ga je echt niet naar Den Haag rijden'', zegt Daniëlle Koster van het CDA. ,,Dit betekent weer minder politie op straat, en er zijn al zo veel zorgen over de bezetting.'' Ze spreekt van een 'opeenstapeling': dienders worden op dit moment uitgeleend aan de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging om daar een personeelstekort op te lossen.



Er is bij de Eenheid Den Haag sprake van een hoog ziekteverzuim (8 procent) en laatst werd becijferd dat over vijf jaar het personeelstekort is opgelopen tot 225 fte. En nu ook nog de paarden weg: ,,De burgemeester moet zich gaan inspannen dat besluit terug te draaien. We zijn potverdorie de derde grote stad van Nederland. De stad met de meeste demonstraties, om maar wat te noemen.''