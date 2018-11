Politie aast op cybercrime en bestrijding van terreur

Dat zijn de drie speerpunten voor de politie-eenheid Den Haag. Het plan wordt momenteel door 28 gemeenteraden geloodst. ,,Heel verschillende gemeenten, maar ze hebben, in andere mate, dezelfde problemen", zegt burgemeester Pauline Krikke. ,,Wijkagenten moeten er in Den Haag zijn, maar ook in Kaag en Braassem." In overleg met alle burgemeesters is de prioriteitenlijst opgemaakt.