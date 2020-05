Politie achtervolgt Mercedes van Den Haag naar Zoetermeer

De bestuurder van een Mercedes negeerde op de Binckhorst in Den Haag een stopteken van de politie. Daarop ontstond een achtervolging. Steeds meer politieauto's en politiemotoren sloten zich aan bij die achtervolging, die over de A12 naar Zoetermeer ging. Bij de afrit Zoetermeer-Centrum sloeg de bestuurder af en reed tegen het verkeer in. Vervolgens verloor de persoon de macht over het stuur en reed de berm in. Daarop is de bestuurder aangehouden.