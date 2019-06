Politie beboet in twee uur tijd dertien scooterrijders bij Huijgenspark

In twee uur tijd werden dertien scooterrijders beboet. Vier van hen reden te hard, zes boetes waren voor het rijden op een voet - of fietspad, twee keer hielden agenten bestuurders aan die zonder rijbewijs reden en een keer zagen zij iemand bellen terwijl die aan het rijden was. Daarnaast is er een scooter in beslag genomen die vermoedelijk is gestolen.