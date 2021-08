Politie bedankt ‘dappere vrouw’ die agenten een handje helpt bij arrestatie

Koken & eten Ellen en Yvonne zijn vegan in het Westland: ‘Eet je dan alleen maar gras of sla, vroegen ze’

11:00 Ellen den Haan en Yvonne Beekenkamp zijn vegan en proberen met hun platform Groene Dromers mensen om hen heen te inspireren ook duurzamer te leven. Dat blijkt in het conservatieve Westland wel een uitdaging. ,,Als we uiteten willen, moeten we eigenlijk naar de stad.”