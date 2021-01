Politie beëindigt illegaal goktoernooi in Transvaal

Hagenaar helpt op sluwe wijze bij beroving van 60.000 euro spaargeld van 73-jarige vrouw

13 januari Het Openbaar Ministerie eist een celstraf van twaalf maanden tegen Hagenaar Jeremy de M. (27) voor zijn rol bij de beroving van een gepensioneerde vrouw in Voorschoten van zestigduizend euro. De 73-jarige dame had met haar zoon het geld bij een bank in Den Haag opgehaald en werd bij thuiskomst in Voorschoten door twee mannen beroofd van het geld.