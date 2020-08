Politie belaagd tijdens demonstratie tegen spoedwet: één agent gewond en meerdere aanhoudingen

Op beelden is te zien hoe drie agenten in de Spuistraat in het nauw worden gedreven. De situatie is dreigend tot twee politiemannen op de fiets hun collega's te hulp schieten. Op andere video's is te zien hoe een agent van een speciale aanhoudingseenheid vanuit een horecazaak aan het Buitenhof op de vlucht slaat voor een horde demonstranten. Zij zetten de achtervolging in.

Op de Lange Vijverberg langs de Hofvijver komt het helemaal tot een escalatie. Leden van de speciale aanhoudingseenheid krijgen stenen, fluimen en blikjes bier naar hun hoofd gegooid. Een voor een kruipen ze in een bus die daarna wegrijdt. Agenten in uniform zijn vervolgens het doelwit. Daar blijft het bij scheldpartijen.

Quote Agenten werden belaagd, een collega is gewond geraakt Politie

,,Wij hebben opgetreden omdat meerdere demonstranten zich provocerend en agressief richting agenten gedroegen", meldt de politie. ,,Agenten werden belaagd, een collega is gewond geraakt.” De politie is nog aanwezig in het centrum om de rust terug te laten keren.

Hermetisch afgesloten

Het was een betoging tegen de spoedwet. Officieel was die aangemeld voor op de Lange Vijverberg langs de Hofvijver. Daar was echter niemand. Wel waren er twee onaangekondigde demonstraties op het Plein en het Buitenhof, meldt de gemeente Den Haag.

Op enig moment hebben de demonstranten op het Buitenhof zich gevoegd bij de demonstratie op het Plein. Daar werden zij agressief richting de politie. ,,De politie heeft vervolgens diverse waarschuwingen gegeven. Die werden echter in de wind geslagen. Daarna heeft de ME opgetreden. We kunnen ons voorstellen dat winkelend publiek hiervan is geschrokken.”

Volledig scherm Enkele betogers bij de Hofvijver. © AD

Bij elkaar zijn op het Plein zo'n honderd betogers weggestuurd. Het Binnenhof werd hermetisch afgesloten. Dat was eigenlijk de plek waar de demonstranten heen wilden. Ook de ingangen naar het gebouw van de Tweede Kamer zijn dicht.

Er zijn meerdere mensen opgepakt, meldt de politie, die nog bezig is met een inventarisatie van het aantal aanhoudingen.

Volledig scherm Betoging tegen de spoedwet in Den Haag. © Regio15

Volledig scherm Demonstratie op het Plein. Het Binnenhof is afgezet. © Regio15