Politie betrapt drie inbrekers op heterdaad op de Buitensingel in Rijswijk

Ondernemer Roland Kahn: Zoetermeer en Rijswijk kan je weggooien na opening Mall of the Nether­lands

15:44 De opening van megawinkelcentrum Mall of the Netherlands in Leidschendam brengt straks een enorme klap toe aan de omringende kleinere winkelsteden zoals Zoetermeer. Dat verwacht retailexpert en investeerder Roland Kahn. De Mall zelf meent enkel een dagje uit te zijn voor de regio.