Politie betrapt drie mannen met illegaal vuurwerk en 38.375 euro aan cash

HagaZieken­huis financieel in gevaar: ‘zorgin­farct niet afgewend’

11:56 De zorg in het HagaZiekenhuis in Den Haag is in gevaar. Het is één van de elf ziekenhuizen in Nederland die het financieel slecht doen. De wachtlijsten lopen op en personeelstekorten bij ziekenhuizen zijn schrijnend. Ook al doen ziekenhuizen het financieel iets beter dan vorig jaar, ‘het gevreesde zorginfarct’ is volgens accountants ‘niet afgewend’.