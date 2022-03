Politie bevestigt: man vermoordde zijn vrouw tijdens familiedrama Convivastraat

Ionet P. troggelde huurders 73.000 euro af: ‘Ik had het geld nodig, ik kwam net uit een echtschei­ding’

Na lang zoeken op de krappe woningmarkt dachten tientallen mensen eindelijk een plekje te hebben gevonden. De potentiële huurders van woningen in Den Haag en elders in Nederland betaalden duizend euro als aanbetaling. Maar het geld, in totaal ruim 73.000 euro, kwam terecht op bankrekeningen die met een valse naam waren aangemaakt door de 31-jarige Roemeen Ionet P.. Tegen hem werd woensdag bij de Haagse rechtbank een celstraf van twee jaar geëist.

30 maart