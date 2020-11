Politie bewaakt toegangswegen naar Duindorp om onrust in de wijk te voorkomen

Volgens calamiteitensite Regio15 gingen er verhalen rond dat jongen, die niet afkomstig zijn uit Duindorp, rotzooi wilden trappen in de wijk. Om te voorkomen dat het onrustig zou worden heeft de politie onder meer automobilisten staande gehouden en gevraagd wat ze in de wijk kwamen doen.



Het is niet de eerste keer dat de politie de toegangswegen naar Duindorp bewaakt. Vorige maand was het dagenlang onrustig in de wijk. Toen heeft de politie ook toegangscontroles gedaan en was zichtbaar in de wijk aanwezig.