Politie bezorgd om toename drugsdumpingen in en rondom Den Haag

Vorig jaar november werden in de Bosjes van Pex 49 vaten met drugsafval gevonden. Het was de tweede keer in korte tijd dat er in dit gebied drugsafval bleek te zijn gedumpt. De keer daarvoor ging het om dertig vaten met chemisch spul. En dan werd er in juni nog een agent onwel toen hij een lading drugsafval vond op een parkeerterrein bij Madestein. De motoragent die een van de vaten opende kreeg prompt last van zijn ogen.



In totaal werd vorig jaar in de regio achttien keer drugsafval gevonden. Een paar jaar eerder deed de politie slechts twee keer in een heel jaar zo'n vondst. Het baart de landelijke politie daarom zorgen, want het lijkt erop dat de drugsproductie zich uitbreidt van Brabant naar de rest van het land.



Binnen de Eenheid Den Haag wordt op dit moment 'uitgebreid onderzoek' gedaan. ,,Maar een verklaring hebben we niet voor de toename van het aantal dumpingen'', aldus een politiewoordvoerder. De politie neemt maatregelen in de hoop het tij te keren. ,,Want de dumpingen zorgen voor enorm veel schade. Denk alleen al aan het milieu.''