Politie biedt getuigen van incident op station hulp aan

Video Visserij houdt wind in de zeilen

9:06 Het gaat goed met de visserij: de verdiensten in de sector blijven stijgen. In 2016 draaide de visafslag in Scheveningen een omzet van 34 miljoen euro. Dat is zes miljoen meer dan een jaar eerder. ,,Waar vis is, is markt”, aldus directeur Johan van Nieuwenhuijzen van de visafslag.