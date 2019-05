Politie deelt beelden gedode vrouw: wie heeft slachtoffer Scheveningse Bosjes nog gezien?

De politie besteedt vanavond in het tv-programma's Opsporing Verzocht en Team West aandacht aan de dood van de 56-jarige vrouw.



De politie gaat er vanuit dat het slachtoffer door een geweldsmisdrijf om het leven is gekomen. Gehoopt wordt dat er getuigen zijn die haar rond 14.30 - 15.00 uur thuis in de Nicolaistraat in Den Haag hebben zien vertrekken. Ze werd rond 15.30 uur in de Scheveningse Bosjes gevonden, waar ze dagelijks kwam om haar twee honden uit te laten. Een van de honden, een labrador, was deels verlamd. Volgens de politie had ze veel contact met andere hondenbezitters.



Of ze een willekeurig slachtoffer is, of dat ze mogelijk gevolgd werd, is niet duidelijk. ,,Daarom stellen we ook de bredere vraag”, legt een woordvoerder van de politie uit, ,,of mensen in de dagen voorafgaand aan haar dood al iets gemerkt hebben.” De politie heeft ook foto’s van de hond en van haar fiets vrijgegeven in de zoektocht naar getuigen.