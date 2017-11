Politie deelt kraakheldere beelden van ziekenhuisrovers

Een vrouw is op 31 augustus bestolen van haar laptop en portemonnee toen zij in een Haags ziekenhuis lag. De politie deelt vandaag beelden van de daders, die ook in andere ziekenhuizen in het land aan het roven zijn geweest.

De vrouw werd bestolen van haar laptop en portemonnee toen zij even haar kamer op de kraamafdeling verliet. Toen zij terugkwam, ontdekte ze de diefstal. Haar pinpas werd later die dag door middel van contactloos betalen gebruikt bij een Shell tankstation langs de A29 bij Numansdorp. In totaal waren er drie mannen betrokken bij de diefstal: twee mannen zijn duidelijk te zien op camerabeelden, één blijft in de auto zitten.

Diezelfde mannen worden verdacht van nog twee diefstallen: In een ziekenhuis in Hoofddorp wordt een laptop buitgemaakt, die later op de parkeerplaats wordt teruggevonden, en in een ziekenhuis in Gorinchem is een pinpas gestolen. Ook met deze pinpas worden er betalingen gedaan bij een benzinestation. De politie is ervan overtuigd dat deze mannen dezelfde zijn, die toesloegen in het Haagse ziekenhuis.

Signalement

De politie heeft vandaag in het opsporingsprogramma Team West kraakheldere beelden gedeeld van de rovers. Het gaat om drie mannen: de eerste in het groene shirt is tussen de 25 en 30 jaar oud en heeft een moedervlek op zijn wang. De tweede is opvallend dik, heeft een bol gezicht en ziet er onverzorgd uit. Hij is tussen de 45 en 50 jaar oud. De derde is kort in beeld bij een transactie in Gorinchem en heeft kort, zwart haar.

Ook van de auto, waarin de mannen zich bevinden, zijn duidelijke beelden gemaakt. Het gaat om een rode Ford Mondeo met een Duitse kentekenplaat. De politie heeft met Duitse autoriteiten contact gehad en het blijkt dat deze auto niet gestolen is.

