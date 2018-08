Politie deelt nieuwe informatie over vermiste Nsimire (14)

Nsimire is gezien op meerdere plekken in Den Haag. Ze werd op zaterdagmiddag 28 juli rond 15.00 uur gespot bij de Albert Heijn aan de Steijnlaan en even later bij een supermarkt op de Paul Krugerlaan in de Haagse wijk Transvaal. Daarna was ze tot 17.00 uur in muziekcentrum Musicon aan de Soestdijksekade, waar ze vaker kwam om te zingen en rappen. Die avond zat ze met een vriendin op schommels op het pleintje achter de Architect Jan Wilsstraat, op ongeveer 20 minuten reizen met het ov vanaf de Soestdijksekade. Sindsdien heeft niemand haar meer gezien.



Aan de hand van haar ov-chipkaart weet de politie dat ze daarna met de bus en de tram heeft gereisd. De laatste keer dat ze uitcheckte was op de Escamplaan op zondag, kort na middernacht. Haar telefoon stond in de week daarna nog enkele keren een korte tijd aan in de buurt van het Newtonplein, de Lijnbaan en Buitenom. Dat spoor stopt op 4 augustus. Sindsdien staat haar telefoon uit. Agenten zijn op zoek naar getuigen in deze gebieden.