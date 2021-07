Politie Den Haag: Agenten die rake klappen uitdeelden, werden eerst zelf belaagd

Volgens de politie is er veel spanning aan vooraf gegaan. ,,De politie wilde een groep demonstranten in het park ophouden, in afwachting van een besluit over het al dan niet toestaan van de demonstratie.” De groep keerde zich daarna volgens de politie tegen de agenten en gebruikten geweld in een poging uit te breken. De agenten sloegen daarna terug.



De demonstratie liep later vandaag met een sisser af. Alle actievoerders werden in de loop van de middag naar het Malieveld geleid. Daar werd de sfeer even grimmig toen veel politiewagens en ME arriveerden. Luidkeels werd door mensen gezongen ‘You'll never walk alone’. Kort erna was de angel eruit, en loste de betoging op.



,,Dit is een kat- en muisspel”, zei een van de actievoerders na afloop. Bij de groep waren een paar honderd mensen uit heel Nederland, maar vooral ook een behoorlijk aantal mensen uit Friesland. ,,Wij zijn koppig. Het zit in ons bloed. De emoties rond de aanpak van de coronacrisis worden steeds erger.”



De demonstratie was volgens de politie niet vooraf aangekondigd, maar het leek wel om een georganiseerd protest te gaan aangezien een groot deel van de actievoerders een shirt droeg met dezelfde tekst: #HartVoorDeVrijheid.