Politie Den Haag houdt twee voortvluchtigen aan

Agenten van het zogenoemde EVA-team (Executie Vonnissen Afgestraften) hielden gisteren in Zoetermeer een 56-jarige man aan. Hij werd in 2009 en 2011 door de rechtbank in Den Haag in hoger beroep veroordeeld voor diefstal en poging tot moord tot onder meer het betalen van een schadevergoeding van in totaal 10.000 euro.



De man had eerder al straffen uitgezeten in deze zaken, maar had de schadevergoeding niet betaald. Het onderzoek leidde het EVA-team uiteindelijk naar een woning in Zoetermeer, waar de verdachte werd aangehouden. Hij moet nu 61 dagen gevangenisstraf uitzitten waarna hij de schadevergoeding alsnog moet betalen.