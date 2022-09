Politie doet inval aan Hasebroekstraat

Fotoserie De vijfde klasse is terug en de kluiten en plaggen vliegen je in Den Haag om de oren

De vijfde klasse werd in 1996 in het leven geroepen, maar verdween ook weer in 2009. Sinds afgelopen weekend is de absolute kelder van het amateurvoetbal terug. En hoe? Deze krant stapte op de fiets voor een middagje vijfde klasse B in Den Haag. Een reportage over de in het rond vliegende kluiten en plaggen en twee wedstrijden binnen honderd meter van elkaar.

26 september