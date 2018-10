Politie doet inval in bedrijfspand Zilverstraat

Agenten bewaken coffee­shops in Delft nu 24 uur per dag

7:56 Een bizar plaatje. Coffeeshops in Delft worden sinds maandag 24 uur per dag zwaar bewaakt door agenten. Het kan volgens burgemeester Marja van Bijsterveldt van Delft niet anders nu coffeeshops The Game en The Future, maar ook andere zaken in Delft sinds mei worden geteisterd door aanslagen.