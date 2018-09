Politie doet onderzoek na aantreffen dode Houtrustweg

Vijf jaar geëist voor vondst 615 kilo cocaïne in Den Hoorn

11:51 Het OM eist celstraffen van vijf jaar tegen twee mannen in verband met de vangst van 615 kilo cocaïne vorig jaar november in een loods in Den Hoorn. Het was de grootste drugsvangst van de politie vorig jaar in de Haagse regio.