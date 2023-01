Politie doet onderzoek naar brandstichting in bedrijfspand naast gesloten avondwinkel Nour

De politie is druk bezig in Healthy Skin Palace, waarvan de ramen zijn ingegooid. ‘Wij doen op dit moment onderzoek naar een vermoedelijke brandstichting in het bedrijfspand’, meldt de politie. Mensen die iets verdachts hebben gezien in de omgeving worden opgeroepen om zich te melden.



Het getroffen pand zit naast avondwinkel Nour. De avondwinkel is tijdelijk gesloten op last van de burgemeester nadat een 15-jarige jongen werd neergestoken in de zaak. Hij raakte zwaargewond. De steekpartij was onderdeel van een reeks incidenten in Den Haag-Zuidwest waarbij rivaliserende tieners elkaar met zwaar geweld toetakelden.



Of de brandstichting iets met de geweldsgolf te maken heeft, is nog onduidelijk.