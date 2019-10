Politie doet onderzoek naar dood van Hagenaar (40), twee verdachten aangehouden

Gevonden dode vrouw (39) in woning aan Hogezijde was moeder van twee kinderen: ‘Het is afschuwe­lijk’

30 september Nog altijd staat een politieauto met agenten voor de flat aan de Hogezijde, waar zondagmiddag een 39-jarige vrouw dood is gevonden. ,,Dit is nog steeds een plaats delict en die moet worden bewaakt”, is het enige wat de politiemensen kwijt willen.