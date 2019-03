Politie doet onderzoek op plek dodelijk ongeluk Melis Stokelaan

Oma, dochter én kleinkinde­ren samen in één theaterpro­duc­tie

15:02 Hoe leuk is het als je met drie generaties kunt spelen in dezelfde operette? In de nieuwe productie Gräfin Mariza van Stichting Operette Zoetermeer Cantiamo treden maar liefst twaalf leden van de families Van Loon en Van der Zalm op.