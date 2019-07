Politie en inwoners rouwen om plotseling overleden wijkagente Mirjam van der Zee (39)

De Operationeel Expert bij de wijkzorg was in het gebied al langer een bekend gezicht, die bij voorkeur op de motor de wijk in ging, aanvankelijk in Voorschoten en daarna in Leidschendam-Voorburg. Daarbij had ze veel aandacht voor jongeren, zo blijkt uit een door haar collega’s geschreven in memoriam.



‘Mirjam viel op door haar energie en ongelooflijke humor. Haar lach was dan ook niet te missen. Mirjam was een geliefd collega op wie je kon bouwen. Een vakvrouw met warme belangstelling voor haar collega’s. Mirka, was een gedreven diender en wilde voor de burgers het verschil maken’.