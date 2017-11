Politie evalueert geweld Schilderswijk

,,We zijn geschrokken van het geweld", zegt een woordvoerder van de politie naar aanleiding van een bericht hierover in De Telegraaf. Met het oog op het WK in Rusland, dat in juni en juli van 2018 plaatsvindt, wil de politie met de gemeente en met de Marokkaanse gemeenschap in gesprek. ,,We willen dat de sfeer komende zomer prima blijft. We moeten kijken wat daar voor nodig is."



Welke maatregelen nodig zijn, is nog niet duidelijk. Het openstellen van een sporthal waar voetbalsupporters wedstrijden op een scherm wedstrijden kunnen kijken zou een optie zijn. ,,Maar ik weet niet of de gemeente zo'n ruimte beschikbaar kan stellen", aldus de zegsman.