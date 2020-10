Politie gaat vanavond weer Duindorp in om de rust in de buurt te bewaken

De oorzaak van de onlusten is nog niet duidelijk. Een oud-voorzitter van het Wijkberaad Duindorp stelt tegenover Omroep West dat een oproep tot rellen op sociale media de aanleiding is, maar de politie kan dat niet bevestigen. Evenmin is bekend of de politie de komende dagen aanwezig blijft in de wijk. ,,We kijken op basis van actuele informatie wat nodig is”, laat de woordvoerder weten.