Politie gaat verder met Autitalent

In maart vorig jaar gingen vier mensen met autisme op proef aan de slag als camerabeeldspecialist bij de Haagse politie. Urenlang keken ze camerabeelden uit in een vrijwel kale werkkamer in een onopvallend politiebureau aan de rand van Den Haag. Wat vooraf werd verwacht, bleek al snel te kloppen. Deze camerabeeldspecialisten kunnen wat een 'gewone' diender niet kan. Zij blijken veel langer geconcentreerd naar de beelden te kunnen turen en zien dingen op de filmpjes die eerder door anderen over het hoofd waren gezien. Maar hoewel hun nut al snel was bewezen, ging het om een proef en bleef het tot afgelopen week onduidelijk of het viertal bij de Haagse politie kon blijven. Nu heeft de Stichting Arbeidsmarkt- en Opleidingsfonds Politie geld beschikbaar gesteld waarmee het project bijna twee jaar verlengd kan worden, tot eind 2019.

Amsterdam

Ook de Amsterdamse politie krijgt camerabeeldspecialisten met autisme. Naar verwachting zullen de eersten in de zomer gaan beginnen. Aan het einde van de periode gaat een onafhankelijk onderzoeksbureau de resultaten evalueren. Zijn die positief dan wordt camerabeeldspecialist een echte functie bij de gemeente, zo is nu als voorwaarde geëist.



Voor de Haagse camerabeeldspecialisten Ilse en Richard, die al vanaf het begin meedraaien, is dit goed nieuws. Zij gaven in september al aan dat ze dolgraag in dienst willen komen van de politie, omdat ze dan zouden kunnen doorontwikkelen.



Beiden zijn dolgelukkig met hun baan. Eerdere banen mislukten. Bij Ilse omdat ze met haar oog voor detail overgeprikkeld raakte waardoor ze voortdurend doodop was. Bij Richard omdat hij zijn werk te structureel, te volledig wilde doen en daardoor te langzaam werd.



Bij de politie bleek juist deze beperking een talent. Meteen al bij het eerste onderzoek hadden de vier succes. Zij keken camerabeelden uit die eerder door het rechercheteam waren bekeken, om te ontdekken of een verdachte erop voorkwam. De gewone dienders hadden niets gezien, maar de nieuwe krachten pikten hem er wel uit.



