‘Politie gebruikte terecht vuurwapen bij aanhouding Malek F.’

Het Openbaar Ministerie (OM) vindt dat er voor de agenten ‘noodzaak was om verdachte aan te houden en dat zij reden hadden om te vrezen voor hun leven, dat van een collega of anderen, of dat van verdachte’. ,,In die situatie was het gebruik van het vuurwapen geoorloofd”, aldus het OM. F. stak op 5 mei drie mensen neer in de buurt van de Haagse Hogeschool. Agenten sommeerden hem meermalen zijn mes neer te leggen, maar hij gaf daar geen gehoor aan. Toen F. met zijn wapen te hand op een agent afkwam, werden de schoten gelost op zijn benen.

Bedreigend

Volgens het OM bleef zijn houding nadat hij was neergeschoten ‘bedreigend’ en vreesden agenten dat hij weer zou opstaan of zichzelf wat zou aandoen. Daarop is nogmaals geschoten in het been van F. De politie heeft in totaal zeven keer gericht geschoten en twee keer ter waarschuwing.



Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt F. van drie pogingen tot moord dan wel doodslag, al dan niet met terroristisch oogmerk, en bedreiging met zware mishandeling. Kort na de steekpartij verklaarde hij dat hij hoopte doodgeschoten te worden door de politie omdat hij dan een martelaar zou zijn. Ook had hij al eerder plannen om in een kerk mensen neer te steken.



