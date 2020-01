Politie geeft beelden vrij van gewapende overval op Domino's Voorburg

Haagse Nieuwe Martyna is pas 17 maar voelt zich veel ouder: ‘Soms voel ik me eerder 80'

18:00 17-jarigen: ze staan op de springplank naar volwassenheid. Geraldina Metselaar gaat in gesprek met zo’n Haagse Nieuwe. Deze week Martyna Obrocka. Haar Poolse ouders ontdekten elkaar in De Lier. Zij was au pair en hij werkte in de kassen. ,,Het is toch heel bijzonder dat ze elkaar hier hebben gevonden.”