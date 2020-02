Politie geeft beelden vrij van portemonneedieven die oudere man beroofden in Haagse supermarkt

Niemand heeft wat gezien en niemand iets gehoord, maar intussen tiert misdaad welig in Haagse wijk

12:51 De drankengroothandel waar maandag de FIOD binnenviel zit wat verborgen in een hoekje van het handelscentrum Fruitweg, maar toch kent iedereen in de buurt de zaak. Het lijkt wel een stil protest, zo tegenover de ultraorthodoxe As-Soennah moskee: waar ooit ramen zaten zie je nu levensgroot de labels van de grote biermerken van Den Haag. Geen Heineken, Amstel of Grolsch, maar Tyskie, Lech en Warka.