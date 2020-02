Politie geeft beelden vrij van woningoverval Rijswijkseweg

De mannen vielen de woning op donderdag 25 april rond 07.45 uur binnen. Ze sloegen het slachtoffer en dreigden met een vuurwapen. De politie is nog steeds bezig met het onderzoek naar de mannen en toont vanavond beelden in een uitzending van TeamWest. Twee van de mannen zijn in de video onherkenbaar gemaakt. Dit omdat de politie weet wie het zijn. Bij de overval werd niets buitgemaakt.

Het is nog onduidelijk wat de mannen van het slachtoffer wilden. De politie is op zoek naar meer informatie over de overval. Mensen die de mannen herkennen of meer informatie hebben over de woningoverval worden opgeroepen om zich te melden.