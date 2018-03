Politie haalt alsnog wat extra miljoenen binnen

In januari leek er in 2017 nog 11,1 miljoen euro te zijn binnengehaald. Het Openbaar Ministerie maakte toen deze cijfers bekend. Volgens de politie zijn de extra miljoenen vooral in de laatste periode van het jaar binnengekomen, omdat toen 'relatief veel beslag' is gelegd.



Het OM had nog niet eerder de beschikking over deze laatste cijfers. Zij kan pas gaan registreren op het moment dat de politie de zaak heeft overgedragen aan justitie. ,,Wij noemen dat het na-ijleffect'', aldus een politiewoordvoerder. Door de hoeveelheid extra beslagleggingen is het verschil met de januaricijfers van het OM groot.



Met de 15,4 miljoen euro zit de regio nog niet op het gewenste niveau. De doelstelling die door het rijk is opgelegd is om voor 17,4 miljoen euro beslag te leggen.