Politie haalt ‘spookvoertuig’ van A4: bestuurder raakt twee auto's binnen 24 uur kwijt

Gerestau­reerd Van Duyschotor­gel in Nieuwe Kerk dit jaar in gebruik genomen

Nog even en dan is het gerestaureerde Van Duyschotorgel in de Nieuwe Kerk in Den Haag te horen. Het monument werd in 2020 en 2021 voor 300.000 euro gerestaureerd. Maar door corona werd het gebruikelijke ‘ingebruiknameconcert’ steeds uitgesteld. Dit staat nu gepland voor het tweede of derde kwartaal van 2023.