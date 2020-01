Politie haalt uitgemergelde hond uit woning

VIDEO Brandweer­man op motor tijdens spoedrit naar ongeval zelf aangereden

15:39 Een brandweerman op de motor is vanmorgen betrokken geraakt bij een aanrijding met een auto op het kruispunt van de Neherkade en de Rijswijkseweg in Den Haag. De brandweerman was met spoed onderweg naar een ongeval op de Moerweg, maar werd dus zelf slachtoffer van een aanrijding.