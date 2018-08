Politie haalt woning aan Trompstraat vol drugs leeg

De melder nam contact op met de politie omdat die het vermoeden had dat er een mogelijke opslagplaats van verdovende middelen in een woning boven een coffeeshop zou zijn. De coffeeshop zou met deze opslag bevoorraad worden.



De politie stelde daarop een onderzoek in, dat gisteren tot een inval leidde. In de woning troffen agenten ruim negentien kilo wiet en hasj aan en 12.000 joints. De drugs zijn in beslag genomen en worden vernietigd.



Er zijn geen aanhoudingen verricht. De recherche doet onderzoek naar de verdachten.



