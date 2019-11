'Politie heeft bij incident KOZP goed opgetreden’

Tijdens de bijeenkomst van de anti-zwarte piet activisten gisteravond in een pand in de Beatrijsstraat in Den Haag viel een groep personen met gezichtsbedekkende kleding aan. Ruiten werden ingeslagen en auto’s vernield. Zwaar vuurwerk werd geworpen. ,,Wij keuren geweld altijd af,’' aldus de gemeente. De woordvoerder wil verder niet reageren.