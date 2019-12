Politie heeft handen aan vol aan verwarden: ‘Denk niet dat het jou niet kan overkomen’

In het kantoortje van de Opvang Verwarde Personen (OVP) kletsen medewerkers met elkaar. Een zeldzaam moment van rust. In de twaalf 'kamers' op het hoofdbureau van de politie aan de Burgemeester Patijnlaan in Den Haag waar Parnassia de scepter zwaait, is nu even niemand. Geen demente vrouw, niemand die even dacht dat hij god was en ook geen wanhopige directeur of dakloze die op straat overlast veroorzaakte.